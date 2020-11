Sorteio do mando de campo da semifinal da Copa do Brasil será nesta terça-feira na CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil para terça-feira, às 15h, na sede da entidade, no Rio. Os confrontos serão entre América-MG x Palmeiras e Grêmio x São Paulo, com partidas de ida e volta. Não há o peso do gol fora de casa nesse torneio.

O chaveamento foi definido quando aconteceu o sorteio das quartas de final. Resta, porém, definir os mandos de campo. Mesmo sem torcida nos estádios, existe a possibilidade de Palmeiras e São Paulo inverterem suas condições de mandante. Quando um jogar em casa, o outro será visitante. Isso para que os seguidores não se encontrem na cidade. Os jogos serão realizados nos dias 23 e 30 de dezembro.

Além do título, o campeão da Copa do Brasil ainda irá receber uma boa quantia em dinheiro. O campeão ficará com R$ 54 milhões, além de premiações por avanço nas fases anteriores, montante que pode chegar em R$ 70 milhões. O vice receberá R$ 22 milhões. Saiba mais sobre a premiação da Copa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil também ganha o direito de disputar a próxima Libertadores da América.

A premiação ocorre conforme as equipes avançam de etapa. O América foi o único dos semifinalistas que disputou desde a primeira fase. Assim, o time mineiro já tem assegurado R$ 15,4 milhões. Grêmio, São Paulo e Palmeiras já garantiram R$ 12,9 milhões.