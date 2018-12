Sorteio do Mundial Feminino de futebol coloca Brasil e Austrália na mesma chave

O sorteio do Mundial Feminino de 2019, realizado pela Fifa neste sábado, em Paris, na França, colocou Brasil e Austrália no mesmo grupo do torneio. Além das australianas, algozes das brasileiras no Mundial de 2015, Itália e Jamaica também compõem o Grupo C da competição.

A seleção brasileira estreia contra a Jamaica, em duelo marcado para o dia 9 de junho, em Grenoble, na França, sede do torneio. O duelo seguinte será diante da Austrália, no dia 13, em Montpellier, e a Itália, no dia 18, em Valenciennes, será o adversário do jogo que encerra a participação do Brasil na primeira fase da competição.

O sorteio foi realizado no La Seine Musicale, um teatro requintado na região metropolitana de Paris. Didier Deschamps, técnico que comandou a França no bicampeonato da Copa do Mundo da Rússia, e o brasileiro Kaká participaram do evento. Os dois ajudaram no sorteio das bolinhas.

As 24 seleções foram separadas em quatro potes, com seis times em cada um, baseada no ranking mundial da Fifa. Como é a anfitriã do campeonato, a França ficou no primeiro pote, na posição A1. As outras equipes foram sorteadas na ordem dos potes, nas chaves de A a F.

Vale lembrar que a Fifa impõe uma restrição geográfica no sorteio dos grupos, isto é, os times que representam a mesma confederação não podem ficar na mesma chave, exceto as equipes europeias, representantes da Uefa, pela grande quantidade de seleções (nove).

A Copa do Mundo de futebol feminino tem início no dia 7 de junho e será encerrada no dia 7 de julho. O jogo de abertura será França x Coreia do Sul, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, em Paris. As semifinais e a decisão do Mundial serão disputados na cidade de Lyon, nos dias 2, 3 e 7 de julho.

Confira abaixo os grupos do Mundial Feminino de 2019:

Grupo A: França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria;

Grupo B: Alemanha, China, Espanha e África do Sul;

Grupo C: Austrália, Itália, Brasil e Jamaica;

Grupo D: Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão;

Grupo E: Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda;

Grupo F: Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia.