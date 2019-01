Sorteio dos grupos da Copa América terá presença de Cafu, Marta e Ronaldinho

Com o pentacampeão Cafu conduzindo o sorteio, a definição dos grupos da Copa América deste ano, na próxima quinta-feira, terá "uma constelação de estrelas". Foi dessa forma que a Conmebol anunciou detalhes da cerimônia que acontecerá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Além de Cafu, Zico, Zé Roberto e Marta são os outros representantes brasileiros que têm presença confirmada no sorteio, que terá ainda as participações do uruguaio Diego Lugano, do argentino Javier Zanetti, do paraguaio Romerito e do colombiano Francisco Maturana. Serão eles os responsáveis por definir o caminho das 12 seleções participantes do torneio, que acontece entre junho e julho em cinco cidades do País.

Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo e recentemente homenageado no Hall da Fama do Maracanã, Ronaldinho Gaúcho também estará na cerimônia, mas os organizadores preferem fazer surpresa sobre como se dará a participação do ex-jogador.

O lateral chileno Jean Beausejoir, bicampeão da competição em 2015 e 2016 com a seleção de seu país, também irá ao palco. Ele levará o troféu que será entregue ao campeão este ano.

País-sede, o Brasil será cabeça de chave e está confirmado no Grupo A do torneio. Os outros cabeças de chave são Uruguai e Argentina. Colômbia, Chile e Peru estão no pote 2; Venezuela, Paraguai e Japão ficarão no pote 3; enquanto que o pote 4 terá Equador, Bolívia e Catar.