Sorteio dos grupos da Copa de 2014 será na Bahia, diz Jérôme Valcke

BRASÍLIA - O secretário-geral da Fifa, Jerôme Valcke, anunciou que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014 será realizado no estado da Bahia, mais precisamente na Costa do Sauípe. Valcke participa de uma missão ao Brasil que visitou as cidades de Natal, Recife e Brasília.

"O sorteio final vai ter lugar na Bahia. Vão ter mais informações sobre o sorteio final, mas será na Bahia", disse o secretário-geral.

Ele afirmou que a Fifa e o governo brasileiro vão negociar com as cidades-sede lacunas que ficaram com a aprovação da Lei Geral da Copa. Leis estaduais e municipais que proíbem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e que garantem ingressos com descontos e gratuidades para estudantes e outros grupos terão de ser alteradas para atender a exigências da entidade. Valcke afirmou que algumas coisas na Lei Geral "não atenderam às expectativas", mas que o problema "não é o fim do mundo".

Atualizada às 15:55