Sorteio dos grupos da Copa será na Bahia, diz Valcke

"O sorteio final vai ter lugar na Bahia. Vão ter mais informações sobre o sorteio final, mas será na Bahia", disse o secretário-geral. Ele afirmou que a Fifa e o governo brasileiro vão negociar com as cidades-sede lacunas que ficaram com a aprovação da Lei Geral da Copa.

Leis estaduais e municipais que proíbem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e que garantem ingressos com descontos e gratuidades para estudantes e outros grupos terão de ser alteradas para atender a exigências da entidade. Valcke afirmou que algumas coisas na Lei Geral "não atenderam às expectativas", mas que o problema "não é o fim do mundo".

Valcke encerra nesta quinta-feira uma visita de três dias ao Brasil. Nesta passagem, o secretário-geral fez vistorias às obras dos estádios de Recife, Natal e Brasília, onde se encontrou com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo.

O foco da viagem recaiu sobre a capital brasileira e a cidade pernambucana, que receberão jogos da Copa das Confederações, em 2013. No caso de Recife, a cidade ainda depende de aprovação até novembro deste ano.

Em suas declarações, Valcke foi diplomático e evitou críticas às cidades-sedes, na tentativa de evitar novas polêmicas com o governo brasileiro. Em março, o representante da Fifa entrou em atrito com Rebelo ao declarar que o Brasil precisava levar um "chute no traseiro" para acelerar as obras da Copa do Mundo.