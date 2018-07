Sorteio da Liga dos Campeões pode ter grupo da morte com potências

Foram definidos nesta quarta-feira os últimos classificados para a composição do sorteio dos grupos da temporada 2017/2018 da Liga dos Campeões da Europa, marcado para esta quinta às 13h (horário de Brasília), em Mônaco. Os jogos da primeira rodada serão disputados em 12 e 13 de setembro. Os últimos classificados foram Liverpool (que bateu o Hoffenheim por 4 a 2), Sporting (venceu fora de casa o Steaua Bucaresti por 5 a 1), CSKA Moscou (passou pelo Young Boys por 2 a 0), Apoel (ficou no 0 a 0 com o Slavia Praga) e Qarabab (perdeu por 2 a 1 para o Copenhague, mas avançou pelo saldo qualificado).

Os 32 times serão divididos em quatro potes para a composição de oito grupos de quatro equipes cada. O Real Madrid, maior vencedor com 12 títulos (e atual bicampeão europeu), está no pote 1 ao lado dos outros cabeças de chave (os sete campeões nacionais) – Bayern de Munique, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moscou e Shakhtar Donetsk.

No pote 2 estão Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Sevilla, Porto e Manchester United. O pote 3 tem Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma e Besiktas. Por fim, no pote 4 estão Celtic, CSKA Moscou, Sporting, Apoel, Feynoord, Maribor, Qarabag e Red Bull Leipzig.

A cada cabeça de chave do pote 1 se juntarão outros três times, um de cada pote, com a restrição de não poderem ser sorteadas duas equipes de um mesmo país no mesmo grupo.