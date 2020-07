Liga Europa confirma duelos das quartas de final: veja os confrontos

Contando com ainda mais indefinições do que a Liga dos Campeões, a Liga Europa também fez seu sorteio das quartas de final nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça. Todos os quatro confrontos aguardam os resultados das oitavas de final - alguns duelos sequer tiveram o jogo de ida. As mudanças se devem à pandemia do novo coronavírus.

Pelo sorteio, o vencedor de Wolfsburg x Shakhtar Donetsk enfrentará nas quartas o vitorioso de Eintracht Frankfurt x Basel (da Suíça). Um dos destaques da competição, o Manchester United enfrentará o LASK (Áustria) nas oitavas. Se confirmar o favoritismo, terá pela frente o Istanbul Basaksehir ou o Copenhague.

Em outro duelo das quartas de final, quem levar a melhor de Inter de Milão x Getafe vai encarar quem sair do confronto entre Rangers e Bayer Leverkusen. O embate restante das quartas poderá ter Olympiakos, Wolverhampton, Sevilla e Roma. O duelo entre Sevilla e Roma é o mais aguardado.

O vencedor do primeiro confronto das quartas (Wolfsburg/Shakhtar Donetsk/Eintracht Frankfurt/Basel) enfrentará na semifinal o melhor da série Inter/Getafe/Rangers/Bayer. A outra semifinal, portanto, poderá ter jogos interessantes envolvendo Manchester United, Sevilla e Roma.

Os jogos das quartas de final, definidas em partida única, serão nos dias 10 e 11 de agosto na Alemanha. As cidades candidatas a receber os duelos são Colônia, Duisburgo, Düsseldorf e Gelsenkirchen. As semifinais, também na Alemanha mas também sem definição individual de cada jogo, serão nos dias 16 e 17 do mesmo mês. A decisão está agendada para o dia 21, na cidade de Colônia.

Quanto às oitavas de final, dois duelos ainda nem começaram a ser realizados. Inter de Milão x Getafe e Sevilla x Roma vão decidir a classificação às quartas de final em jogo único na Alemanha.

Com relação aos demais confrontos, a Uefa adotou o mesmo critério da Liga dos Campeões e a rodada de volta terá os jogos em seus estádios originais. São eles: Manchester United x LASK Linz (Áustria), em Manchester; Basel x Eintracht Frankfurt, na Basileia (Suíça); Bayer Leverkusen x Rangers, em Leverkusen; Copenhague x Istanbul Basaksehir, em Copenhague; Shakhtar Donetsk x Wolfsburg, em Kiev; e Wolverhampton x Olympiacos, em Wolverhampton (Inglaterra).