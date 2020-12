Sorteio na CBF define últimos confrontos das quartas de final da Série D

Um sorteio realizado nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalmente definiu os confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional.

Os jogos das quartas de final foram definidos levando em conta a classificação geral, contando com as fases anteriores. No entanto, América-RN e Aparecidense-GO empataram em todos os critérios - pontos (35), número de vitórias (10) e saldo de gols (24).

O regulamento da CBF previa que, em caso de empate nesses três critérios, a ordem dos classificados seria decidida através de um sorteio. Assim, o América-RN ficou com a terceira melhor campanha e a Aparecidense-GO com a quarta.

Assim, foi definido que os adversários de América-RN e Aparecidense-GO nas quartas de final serão Floresta-CE e Mirassol-SP, respectivamente. Os outros dois confrontos - Altos-PI x Marcílio Dias-SC e Novorizontino-SP x Fast Clube-AM - já estavam certos.

As datas ainda serão definidas pela CBF, mas os jogos de ida devem acontecer no próximo final de semana. Os classificados para as semifinais garantem também o acesso à Série C do Brasileiro de 2021.

Confira os confrontos das quartas de final da Série D:

Altos-PI (1.º) x Marcílio Dias-SC (8.º)

Novorizontino-SP (2.º) x Fast Clube-AM (7.º)

América-RN (3.º) x Floresta-CE (6.º)

Aparecidense-GO (4.º) x Mirassol-SP (5.º)