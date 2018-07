Sorteio preliminar da Copa-2014 acontecerá na Marina da Glória

O evento vai acontecer em 30 de julho, segundo a Fifa.

"Trata-se de um lugar especial. Em frente ao Pão de Açúcar, um dos mais belos cartões postais do mundo", informou na segunda-feira um comunicado no site da Copa do Mundo no Brasil.

"A Marina da Glória conta com 9 mil metros quadrados disponíveis para a realização do evento. Fica próxima ao Aeroporto Santos Dumont, a vários hotéis da zona sul do Rio e tem boa infraestrutura para os visitantes", acrescentou a nota.