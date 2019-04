Soteldo admite que ainda não 'chegou na melhor forma' no Santos

Titular nos últimos três jogos do Santos, Soteldo terá mais uma chance nesta quarta-feira para se firmar na equipe. O meia-atacante venezuelano deverá receber nova oportunidade do técnico Jorge Sampaoli no duelo com o Vasco, às 19h15, na Vila Belmiro, pela quarta fase da Copa do Brasil.

Contratado pelo Santos no início da temporada, Soteldo já entrou em campo 15 vezes, com três gols marcados. O venezuelano, porém, reconheceu nesta terça-feira que ainda não exibiu no clube o mesmo nível de atuações que teve em 2018 pela Universidad de Chile, o que o levou a ser contratado.

"Não cheguei na minha melhor forma. Pouco a pouco vou ganhando confiança para chegar a melhor forma como estava no meu clube anterior. Mas estou contente em estar ajudando a equipe", disse o venezuelano, de 21 anos, em entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé, nesta quarta-feira.

Na última quinta, quando o Santos superou o Atlético Goianiense por 3 a 0, em duelo da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Jorge Sampaoli escalou Rodrygo aberto pela direita, com Soteldo jogando no lado esquerdo do ataque. O venezuelano explica que o posicionamento é uma decisão do treinador, mas que ele dá liberdade para eles inverterem os lados durante os jogos.

"É uma indicação do técnico. Ele sempre fala que quando o Rodrygo não se sentir muito cômodo pela direita, podemos trocar, tranquilo. É um jogador que pode jogar pela esquerda ou pela direita, sem problemas. A gente segue as indicações do professor", disse.

Esse posicionamento será mantido se Sampaoli repetir a improvisação do volante Diego Pituca na lateral esquerda, com Jorge ficando no banco de reservas. Mas caso o lateral seja escalado, um dos pontas sairá do time no confronto com o Vasco.