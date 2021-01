Soteldo celebra superação do finalista Santos: 'A gente passou por muita coisa'

Em uma temporada marcada por várias dificuldades e problemas extracampo, o Santos deu mais um exemplo de superação na noite desta quarta-feira ao derrotar o Boca Juniors por 3 a 0, na Vila Belmiro, se classificando à final da Copa Libertadores, pois havia empatado por 0 a 0 há uma semana na Bombonera.

Esses desafios enfrentados pelo Santos na temporada 2020 foram lembrados pelo venezuelano Soteldo. Eleito o melhor jogador da partida, avaliou que a dedicação da equipe acabou sendo recompensada com a vaga na final, a ser disputada no dia 30, contra o Palmeiras, no Maracanã.

"Me arrepia, a gente passou por muita coisa no começo do ano, mas Deus compensou hoje (quarta-feira) tudo o que a gente vem fazendo. É agradecer a Deus por esse prêmio que a gente ganhou, trabalhamos para isso, mas agora é trabalhar e pensar na final. Agradeço a esse grupo, merecemos a classificação", disse.

Soteldo marcou o segundo gol do Santos na partida e lembrou que ele mesmo enfrentou dificuldades pessoais, não participando do confronto das quartas de final diante do Grêmio por ter contraído o coronavírus. "Feliz com o gol. Fiquei triste por não jogar contra o Grêmio, mas eu confiava nos meus companheiros. Esse time que a gente tem é muito forte", afirmou.

Em tom de provocação ao Boca, Soteldo ainda destacou a imposição do Santos diante de um adversário que só havia perdido uma vez em casa nesta Libertadores e levado somente três gols até ser facilmente batido na Vila Belmiro. "Na nossa casa não são bem-vindos, não vão jogar, aqui quem manda somos nós", concluiu.