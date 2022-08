Soteldo desembarca no Brasil e é recebido com festa pela torcida do Santos

O atacante venezuelano Yeferson Soteldo desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã deste sábado e teve uma recepção calorosa da torcida do Santos. De volta ao alvinegro praiano, o camisa 10 se dirigiu para as instalações do clube, onde começou a realizar exames médicos.

Dezenas de torcedores aguardavam pelo jogador no saguão do aeroporto para dar as boas-vindas. Ao chegar, Soteldo vestiu a camisa do clube alvinegro diante dos cantos da torcida. Enquanto se deslocava para o carro, o jogador foi acompanhado de perto pelos torcedores.

Após a finalização dos exames médicos, Soteldo deve assinar o novo contrato com o Santos ainda neste sábado. O jogador chega por empréstimo do Tigres, do México, até julho de 2023. O valor de compra será fixado no contrato. A apresentação oficial do atleta deverá ficar para o início da próxima semana.

Na primeira passagem entre 2019 e 2021, Soteldo marcou 20 gols e 17 assistências em 105 jogos com a camisa alvinegra. Foi peça importante das campanhas do vice-campeonato brasileiro em 2019 e do vice da Libertadores de 2020. Meses depois, em abril de 2021, foi vendido ao Toronto, do Canadá, em negociação necessária para a diretoria santista encerrar um transfer ban imposto pela Fifa. Após 26 jogos, seis gols e quatro gols pelo Toronto, foi para o Tigres. Lá, fez 19 partidas, com um gol e uma assistência.

O meu 10 chegou, recebeu o carinho da nação santista no #Aeropeixe e já partiu pro exame! pic.twitter.com/JFWKefjZgH — Santos FC (@SantosFC) August 13, 2022

Além de Soteldo, o Santos se reforçou com o meia-atacante Luan, emprestado pelo Corinthians, com o lateral-direito Nathan, vindo do Boavista, de Portugal, e com o meio-campista argentino Gabriel Carabajal, vendido pelo Argentinos Juniors. Os dois primeiros reforços já foram inclusive relacionados para a partida deste domingo contra o América-MG pelo Campeonato Brasileiro.