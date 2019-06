Soteldo é convocado pela Venezuela para Copa América, mas não desfalcará o Santos

O atacante Yeferson Soteldo foi convocado neste sábado para defender a seleção venezuelana na Copa América. O técnico Rafael Dudamel escolheu o jogador do Santos para ocupar a vaga de Adalberto Peñaranda, do inglês Watford, cortado do torneio no Brasil por estar lesionado.

Soteldo, porém, não vai desfalcar o Santos nas duas rodadas que restam até a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. Afinal, o jogador só vai se apresentar a Dudamel na quinta-feira, no dia seguinte ao duelo do clube na Vila Belmiro contra o Corinthians - também no seu estádio, o time receberá o Atlético Mineiro, neste domingo.

Com a convocação de Soteldo, o Santos contará com três jogadores na Copa América. Os outros serão o atacante paraguaio Derlis Gonzalez e o meia peruano Cueva. Soteldo e Cueva, inclusive, poderão se enfrentar no próximo sábado, na Arena do Grêmio, em duelo entre suas seleções pela primeira rodada do Grupo A, a mesma chave da seleção brasileira.

Cortado por Dudamel, Peñaranda sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na última quarta-feira, na derrota da Venezuela por 3 a 1 para o México, em amistoso realizado nos Estados Unidos, em Atlanta.

"Deus me dê força para encarar qualquer adversidade", escreveu Peñaranda, de 22 anos, no seu perfil no Twitter, também desejando sorte a Soteldo como seu substituto. "Irmãozinho, sei que você vai conseguir porque joga muito. Te desejo o melhor".

Após a estreia na Copa América diante da seleção peruana de Cueva, a Venezuela vai encarar o Brasil em 18 de junho, na Fonte Nova. E encerrará a sua participação na primeira fase no dia 22, no Mineirão, contra a Bolívia.