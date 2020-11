Santos homenageia Maradona e Soteldo joga com nome do astro na camisa 10

A morte de Diego Maradona, na última quarta-feira, mobilizou o mundo do esporte, principalmente o futebol, modalidade a qual o astro fez história com a camisa da seleção argentina. Três dias depois da notícia do falecimento, o Santos continuará prestando homenagens ao lendário jogador e Yeferson Soteldo, quem veste a camisa 10 da Vila Belmiro, estampará o nome de Maradona em sua uniforme.

Além de seu nome na camisa que um dia já foi de Pelé e Neymar, Diego Maradona também será lembrado com um minuto de silêncio neste sábado. O Santos recebe o Sport, às 17 horas (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lendário jogador já havia sido homenageado pelo clube paulista, tendo seu rosto pintado em um dos muros do CT Rei Pelé, em arte feita pelo artista plástico Paulo Consentino. No entanto, o tributo amanheceu vandalizado ainda na manhã desta sexta-feira, apenas dois dias após a notícia de sua morte.

A arte, vandalizada com tinta branca, era provisória e ficaria estampada no muro do centro de treinamento santista por um mês apenas. O rosto de Maradona está ao lado do de Pepe, ex-jogador e parceiro de Pelé, e próxima ao do Rei do Futebol. Ainda na manhã desta sexta, funcionários do clube já trabalhavam para reparar o estrago.