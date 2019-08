Soteldo preocupa a lateral-direita do São Paulo para o clássico

O São Paulo vive um dilema com sua lateral-direita para o clássico contra o Santos, neste sábado. Os reforços Daniel Alves e Juanfran gostariam de ficar à disposição, mas não devem jogar. Igor Vinícius tem características mais ofensivas, e Hudson pode ser utilizado no setor.

A principal preocupação da comissão técnica do São Paulo é com Soteldo, meia-atacante que vive boa fase no Santos. Veloz, o venezuelano atua aberto pelo lado esquerdo do ataque da equipe alvinegra. Ele soma três gols e três assistências em 12 jogos disputados neste Campeonato Brasileiro.

Para parar o ataque santista pela direita, a comissão técnica do São Paulo analisa as opções. Embora queiram ir para o clássico, Daniel Alves e Juanfran não devem ficar à disposição de Cuca. Eles estavam de férias e realizaram apenas trabalhos físicos nos últimos dois dias no CT da Barra Funda, enquanto o restante do elenco fez atividade tática. Além disso, ainda não foram regularizados na Condeferação Brasileira de Futebol (CBF).

O titular da lateral direita do São Paulo nos últimos jogos vinha sendo Igor Vinícius, que assumiu a posição após o volante Hudson pedir para voltar a ser utilizado em sua posição de origem no meio de campo. O jovem de 22 anos, porém, tem problemas defensivos.

Cuca faz mistério com a escalação da equipe para o clássico. Ele fechou os treinos táticos de quarta, quinta e sexta. O provável time tem: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel.

O clássico será realizado neste sábado, às 17h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Brasileirão. O São Paulo está em sexto lugar na tabela, com 21 pontos, enquanto o Santos lidera o campeonato com 32 pontos. A equipe tricolor tem um jogo a menos.