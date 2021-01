Soteldo revela que teve Messi como inspiração na infância por causa da altura: 'Vi que era pequeno'

Destaque do Santos, o atacante Yeferson Soteldo revelou que sua baixa estatura, 1,60m, foi um duro obstáculo ao longo de sua formação como jogador, mas nunca o parou. "Muita gente falava do meu tamanho, que não conseguiria jogar por ser pequeno", contou o venezuelano, em entrevista ao canal da Conmebol TV, a Confederação Sul-Americana.

Contrariando a retórica que o restringia psicológicamente, nesta quarta-feira Soteldo embarcou para o Rio, onde disputará, no sábado, a final da Libertadores."Todo mundo tem de dar uma segurada agora (nas gozações) porque estou aqui (na final da Libertadores)", disse o jogador. "Superação foi muito boa e isso fica de exemplo para os meninos que são pequenos também", acrescenta.

Finalista e destaque da competição continental, Soteldo deseja ser visto como uma fonte de inspiração. "Quero que pensem: 'se Soteldo conseguiu, eu também posso1. Isso porque para superar a sua prória barreira na infância, o atacante contou com a ajuda simbólica de outro jogador sul-americano de baixa estatura, Lionel Messi. "Vi que o Messi era pequeno e pensei que também podia se um grande jogador", recordou. Messi tem 1,70m de altura.

Ao lado de Marinho, Soteldo é peça fundamental do Santos nesta final da Libertadores. A decisão acontece às 17h deste sábado, no Maracanã. Seu adversário, o Palmeiras, vem de uma temporada bastante sólida e promete dar trabalho ao time da Vila Belmiro. Se ganhar a competição, o Santos será o maior vencedor do Brasil, com quatro conquistas, duas delas com Pelé e outro sob a patuta de Neymar.