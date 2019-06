Soteldo se apresenta e Venezuela fica completa para a Copa América

O elenco da Venezuela ficou completo para a disputa da Copa América, nesta quinta-feira, com a apresentação do atacante Yeferson Soteldo na concentração da seleção em Porto Alegre. O jogador do Santos, de 21 anos, entrou por último na lista do técnico Rafael Dudamel após o corte, por lesão, de Adalberto Peñaranda.

Soteldo se juntou aos demais companheiros dois dias antes da estreia da equipe na competição continental diante do Peru, na Arena Grêmio, na capital gaúcha, neste sábado, às 16 horas. O atleta esteve em ação pelo Santos na quarta-feira, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, durante os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Ex-jogador dos chilenos Huachipato e da Universidad de Chile, Soteldo fez parte da geração vice-campeã mundial sub-20, em 2017, derrotada na final pela Inglaterra. O atacante havia sido incluído por Dudamel na lista preliminar de 40 jogadores, mas, de forma surpreendente, foi descartada do grupo final de 23 nomes. Peñaranda, jogador de 22 anos, do inglês Watford, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda durante o amistoso diante do México, no último dia 5.

Integrante do Grupo A, a Venezuela enfrenta, depois do Peru, a seleção brasileira, na próximo terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O último jogo da primeira fase será contra a Bolívia, no dia 22, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.