Soteldo vê limitação de estrangeiros como desafio natural por afirmação no Santos

Primeiro reforço anunciado pelo Santos para a temporada 2019, Yeferson Soteldo precisa enfrentar concorrência dupla para conquistar seu espaço no Santos. O meia-atacante venezuelano briga para ser titular com as outras peças do setor ofensivo, mas também lida com o excesso de estrangeiros do elenco.

As regras da CBF permitem que apenas cinco jogadores nascidos fora do País sejam relacionados para os compromissos. E o Santos conta com sete no seu elenco - Copete, Derlis González, Felipe Aguilar, Cueva, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz, além de Soteldo. A situação levou, inclusive, o venezuelano a ficar fora do banco de reservas dos últimos dois compromissos do time no Campeonato Paulista, contra Guarani e Palmeiras.

"O professor (o técnico Jorge Sampaoli) falou comigo por causa desse limite de estrangeiros. Quero sempre jogar, mas isso ocorreu comigo e agora é preciso ganhar o posto, tanto no time titular como no grupo estrangeiro", afirmou Soteldo em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira no CT Rei Pelé.

Desde que Soteldo chegou ao Santos, o time entrou em campo dez vezes, tendo participado de oito jogos, mas em apenas quatro foi titular, já tendo marcado três gols pelo clube. Mas o venezuelano exibe tranquilidade no seu discurso e acredita que aos poucos vai conquistar seu espaço no time.

"É pouco a pouco para ganhar a confiança do técnico como todos os jogadores. Tenho que estar tranquilo, fazer as coisas muito melhor e pensar que preciso estar bem para demonstrar que posso jogar. Há competição sadia e todos brigam pela posição", disse.

Com Soteldo à disposição, o Santos voltará a jogar no sábado, quando vai receber o Oeste, no Pacaembu, pela nona rodada do Paulistão. Uma vitória classifica o time antecipadamente às quartas de final.