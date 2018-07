Southampton anuncia contratação do técnico Mauricio Pellegrino

O Southampton anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Mauricio Pellegrino, que levou o Alavés à final da Copa do Rei da Espanha na temporada passada contra o Barcelona - o time catalão venceu por 3 a 1. O argentino, de 45 anos, firmou acordo com o clube inglês por três temporadas. O técnico, que assumirá o cargo na próxima semana, comemorou a oportunidade.

"Eu acho que minha filosofia e a cultura do clube funcionarão bem juntos. Temos que ser uma equipe dentro e fora do campo. Quero fazer os torcedores se orgulhares dos jogadores e se sentirem parte do jogo todas as semanas. Quero ganhar jogos, ser bem sucedido e desenvolver um espírito de equipe onde todos dão 100% e se apoiem. Estou entusiasmado e apaixonado pelo que o futuro nos reserva" festejou o treinador em declaração publicada no site oficial do clube.

O vice-presidente do clube, Les Reed, destacou que o ótimo conhecimento sobre o estilo do Southampton, aliado à filosofia de jogo, cultura e ambientação do clube, definiram a escolha da diretoria por Pellegrino.

"Nós acreditamos firmemente que Mauricio é a pessoa certa para nos ajudar nos próximos passos. Ele conhece os nossos jogadores e acredita que com a qualidade que temos, podemos jogar de forma emocionante, atacando, levar o jogo aos nossos adversários com alta intensidade. Ele continuará a desenvolver e a introduzir jovens jogadores, ao mesmo tempo em que se baseia no núcleo da experiência que temos no elenco", ressaltou o dirigente inglês.

Na temporada passada, o Southampton terminou o Campeonato Inglês na oitava posição, com 46 pontos, a apenas uma posição de obter uma vaga para disputar a próxima edição da Liga Europa, e foi semifinalista da Copa da Liga Inglesa. Ainda assim, o clube optou por demitir Claude Puel, que agora será sucedido por Pellegrino.