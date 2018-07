Southampton bate Manchester United em duelo direto no Inglês

Principal surpresa do Campeonato Inglês, o Southampton conquistou neste domingo uma importante vitória na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Fora de casa, no Old Trafford, o time derrotou o Manchester United por 1 a 0, na partida que encerrou a 21.ª rodada do torneio nacional.

Com o triunfo, o Southampton chegou aos 39 pontos e atingiu a terceira colocação, ultrapassando exatamente o Manchester United, que caiu para o quarto lugar, com 37 pontos, e decepcionou a sua torcida, que lotou o Old Trafford, proporcionando o maior público, até agora, desta edição do Campeonato Inglês, com 75.395 espectadores.

A derrota neste domingo encerrou uma série de dez partidas de invencibilidade do Manchester United, com sete vitórias e três empates. Além disso, o Southampton não vencia no Old Trafford desde 1988. Para isso, o Southampton marcou o único gol da partida aos 24 minutos. Tadic, que iniciou o jogo no banco de reservas, acionou Pellé, que finalizou e acertou a trave. O sérvio, então, pegou o rebote e chutou para as redes, aproveitando que De Gea estava batido, definido o triunfo da sua equipe.