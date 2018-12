Southampton contrata técnico que se destacou no futebol alemão

Dois dias depois de demitir o técnico Mark Hughes, a diretoria do Southampton contratou o austríaco Ralph Hasenhüttl para comandar a equipe na sequência da temporada europeia. O treinador de 51 anos fez sucesso no futebol alemão, no qual levou o Ingolstadt ao título da segunda divisão e ao acesso à primeira divisão, em 2015.

Ele assinou contrato até 2021. Será o quarto treinador do clube inglês em 18 meses. O time está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, na 18ª colocação, com apenas nove pontos. O clube não revelou se Hasenhüttl vai assumir o time já nesta quarta, para o jogo contra o Tottenham, em Wembley.

"Temos urgência em encontrar o caminho de volta para buscar o nosso potencial e os resultados que não podem ser subestimados", declarou o presidente do clube, Ralph Krueger. "Por esta razão, estamos extremamente satisfeitos com o fato de Ralph Hasenhüttl ter aceitado se tornar o nosso novo treinador."

Como jogador, Hasenhüttl defendeu clubes austríacos - e a seleção do seu país - e teve passagem discreta pelo futebol alemão, no qual defendeu o time B do Bayern de Munique. Na carreira de técnico, teve maior destaque no comando do Ingolstadt, que ajudou a manter na primeira divisão uma temporada depois de obter o acesso. Ele estava sem emprego desde que foi demitido do RB Leipzig, em maio deste ano.

No Southampton, Hasenhüttl vai substituir Mark Hughes, demitido na segunda-feira por não ter conseguido levar o time ao menos até a metade da tabela do Inglês. Em 14 jogos no comando da equipe, ele obteve apenas uma vitória.