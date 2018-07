Southampton derrota Burnley em casa e sobe no Inglês

O Southampton arrasou o Burnley neste domingo e subiu na tabela do Campeonato Inglês, com um triunfo por 3 a 1, diante de sua torcida. Charlie Austin foi o maior destaque da partida, ao marcar duas vezes, e entrar na briga pela artilharia da competição. Ele já tem quatro gols no Inglês.

Empurrado pela torcida, o Southampton dominou a partida inteira, com até 65% de posse de bola e nada menos que 34 finalizações - o Burnley registrou apenas seis. Apesar do controle do jogo, o time da casa só balançou as redes na segunda etapa. Austin abriu o placar, aos 7, e Nathan Redmond anotou o segundo dos anfitriões, aos 15.

Austin marcou o seu segundo, e o terceiro do Southampton no jogo, aos 21 minutos, praticamente selando a vitória. Sem oferecer maior resistência, o Burnley descontou aos 27, com gol de Sam Vokes, também em penalidade.

O triunfo levou o Southampton ao oitavo lugar da tabela, com 12 pontos. O Burnley ocupa o 14º lugar, com sete pontos.

Em outra partida do Inglês neste domingo, o Watford venceu o Middlesbrough por 1 a 0, fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Jose Holebas aos 10 minutos da segunda etapa. O Watford aparece em 10º lugar, com 11 pontos. E o Middlesbrough, apesar do revés, se manteve fora da zona de rebaixamento, com seis, no 17º posto da tabela.