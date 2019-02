Southampton detém e deve banir torcedores que zombaram da morte de Sala

O Southampton informou que identificou e deteve os dois torcedores que zombaram da morte do argentino Emiliano Sala durante a partida diante do Cardiff, no último sábado, pelo Campeonato Inglês. A dupla foi flagrada imitando um avião na tentativa de provocar a torcida adversária.

Na primeira partida do Cardiff após a confirmação da morte do jogador, em acidente de avião, as duas equipes fizeram diversas homenagens a Sala. Ao longo da partida, no entanto, dois torcedores do Southampton fizeram gestos com braços abertos na direção do setor destinado à torcida adversária. A polícia deteve ambos, os interrogou e, agora, eles devem ser banidos pelo clube.

"O Southampton pode confirmar que dois torcedores foram detidos e tiveram seus detalhes coletados pela polícia durante nossa partida contra o Cardiff. Tal comportamento não tem lugar em nosso jogo e não será tolerado. O clube vai tomar medidas extremamente firmes contra qualquer um que esteja envolvido e pretende banir os torcedores identificados", divulgou em comunicado.

A morte de Sala foi confirmada na última quinta-feira, depois que o corpo do argentino foi identificado. O jogador argentino viajava justamente para se apresentar ao Cardiff, após ser contratado junto ao Nantes, quando o avião em que estava desapareceu. Após uma longa busca, os destroços da aeronave foram encontrados com o corpo do jogador.