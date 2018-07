Southampton e Bournemouth empatam e seguem na parte intermediária do Inglês

O Southampton ficou no empate sem gols com o Bournemouth neste sábado, em casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado demonstrou bem a falta de pretensões das duas equipes na competição.

Os anfitriões e os visitantes foram a 34 pontos e ocupam, respectivamente, a 10.ª e a 11.ª colocações na tabela de classificação. Estão a 16 pontos de um lugar na Liga Europa e sete à frente da zona de rebaixamento. O Southampton ainda tem a vantagem de ter dois jogos a menos, mas mesmo assim não tem o que comemorar, pois o Arsenal, sexto colocado e com vaga provisória para a Liga Europa, soma 50 pontos e tem três jogos a menos.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Inglês nesta quarta-feira. O Southampton receberá o Crystal Palace, que luta contra o rebaixamento, enquanto que o Bournemouth visitará o Liverpool, terceiro colocado na tabela de classificação com 59 pontos.

O Chelsea é líder da competição com 69 pontos, mas neste sábado perdeu para o Crystal Palace por 2 a 1. Com isso, viu a distância para o vice-líder encurtar. O Tottenham venceu o Burnley por 2 a 0 e foi a 62.