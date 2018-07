Southampton e Manchester United fazem jogo morno pelo Inglês e empatam em 0 a 0

Southampton e Manchester United empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira, no St. Mary's Stadium, em Southampton, na costa sul da Inglaterra, em jogo adiado da 28.ª rodada do Campeonato Inglês. A partida teve poucas emoções, refletindo a situação das duas equipes no torneio.

A uma rodada do encerramento, o resultado não interfere na situação do Manchester United na tabela de classificação. O clube - que decide a Liga Europa no próximo dia 24 contra o Ajax, em Estocolmo -, se mantém na sexta posição com 66 pontos, sem possibilidade de alcançar o Arsenal (5.º lugar com 72) ou de ser superado pelo Everton (7.º com 61). Além disso, esta colocação garante o United na próxima Liga Europa.

O Southampton, em oitavo lugar com 46 pontos, ainda pode ser ultrapassado na rodada final do Campeonato Inglês por West Bromwich, Bournemouth, ambos com 45, e até pelo Leicester City. Mas não corre mais risco de rebaixamento ou tem chance de classificação para as ligas europeias.

O time da casa teve uma grande chance de abrir o placar logo aos 5 minutos de jogo, quando o lateral Eric Bailly colocou tentou cortar um lançamento com a mão: pênalti. Mas o goleiro argentino Sergio Romero defendeu a cobrança do atacante Manolo Gabbiadini, que veio rasteira e no canto direito da meta. A partida prosseguiu bastante equilibrada, mas sem lances agudos.

Na segunda etapa, o panorama do jogo não foi diferente. O time da casa teve mais volume, mas sem levar tanto perigo ao gol do Manchester United. Aos 26 minutos, o atacante francês Martial carimbou a trave esquerda do goleiro Forster, do Southampton, em um chute rasteiro de fora da área. Aos 35, o atacante Rodriguez recebeu grande passe de Oriol Romeu e finalizou com perigo para o gol de Romero.

O Manchester United se despede do campeonato nacional no estádio Old Trafford, em Manchester, contra o Crystal Palace, neste domingo. O Southampton, por sua vez, recebe na última rodada o Stoke City.