Southampton e West Ham empatam em 0 a 0 pelo Inglês

SOUTHAMPTON - Em partida isolada da quarta rodada do Campeonato Inglês neste domingo, o Southampton recebeu o West Ham, perdeu diversas oportunidades e acabou ficando no 0 a 0. O time da casa criou as principais chances da partida, mas viu o goleiro Jaaskelainen, em dia inspirado, garantir um ponto para os visitantes.

O resultado deixou as duas equipes empatadas na tabela, com cinco pontos, mas com vantagem para o West Ham, que tem melhor saldo de gols - um a zero. Na próxima rodada, o time londrino terá pela frente o Everton, sábado que vem, em casa. Já o Southampton mede forças com o Liverpool, também no sábado, fora de casa.

Em busca da vitória para se aproximar das primeiras posições, o Southampton perdeu uma chance atrás da outra, principalmente com o italiano Pablo Osvaldo e Ricky Lambert. A última grande oportunidade, no entanto, foi do West Ham. Em contra-ataque, após cruzamento da direita, a bola ficou pingando no meio da área e Mark Noble, sozinho, isolou.