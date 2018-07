Southampton empata com Aston Villa e fica a seis pontos do Chelsea

A fase do Chelsea é tão boa que mesmo quando a equipe não joga, tem o que comemorar. Foi o que aconteceu nesta segunda-feira, quando o vice-líder do Campeonato Inglês, o Southampton, não passou de um empate por 1 a 1 com o Aston Villa, fora de casa, no fechamento da 12.ª rodada da competição. O resultado fez o time de José Mourinho abrir vantagem na ponta da tabela.

O Southampton chegou aos 26 pontos, ainda na segunda colocação, mas agora a seis do Chelsea, que venceu no sábado o West Bromwich. Já o Aston Villa faz campanha ruim, chegou aos 12 pontos e é somente o 16.º na tabela, perto da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, sábado, enfrenta o Burnley, fora de casa. No dia seguinte, o Southampton pega o Manchester City em casa.

Nesta segunda, o Aston Villa abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após chutão para frente, Agbonlahor aproveitou indecisão da defesa e do goleiro Forster, cortou e bateu para o gol vazio. O empate só saiu quando a derrota do Southampton parecia certa. Aos 35 do segundo tempo, Bertrand fez bela jogada pela esquerda e rolou para o meio da área. A bola passou por todo mundo e encontrou Clyne, que chegou batendo de primeira para garantir a igualdade.