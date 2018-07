Southampton ganha mais uma e continua perto do Chelsea

Invicto após 11 rodadas, o Chelsea segue tranquilo na liderança e na direção certa para a conquista de mais um título. O que os comandados do técnico português José Mourinho não esperavam era ver uma equipe de porte bem menor estar na sua cola no Campeonato Inglês. Pois neste sábado o Southampton venceu mais uma, pela oitava vez na competição, e segue sendo a grande surpresa na vice-liderança.

Em casa, o Southampton teve dificuldades, mas derrotou o Leicester City por 2 a 0, com dois gols do atacante Shane Long na metade final do segundo tempo - o primeiro aos 31 minutos, em um chute rasteiro da entrada da área, e o segundo aos 35, depois de receber lançamento longo e chutar na saída do goleiro adversário.

Na tabela de classificação, o Southampton chegou aos 25 pontos com oito vitórias, um empate e duas derrotas - campanha inimaginável no início da temporada. A diferença para o líder Chelsea é de quatro pontos. Já o Leicester City, promovido da segunda divisão, parece fadado a brigar para evitar a sua volta - está dentro da zona de rebaixamento, com 9 pontos.

Um dos clubes que poderia rivalizar com o Chelsea na disputa do título, o Manchester United deu um alento à sua torcida ao ganhar em casa do Crystal Palace por 1 a 0. O time comandado pelo técnico holandês Louis van Gaal, ainda no processo de adaptação ao novo comandante, faz campanha regular - é agora o sexto colocado, com 16 pontos.

Já na briga por lugares em competições europeias, o West Ham bobeou ao empatar sem gols com o Aston Villa, em casa. O time londrino subiu para o quarto lugar, com 18 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Arsenal, que tem um a menos e joga neste domingo contra o Swansea City, no País de Gales.

Por fim, o lanterna Burnley conseguiu a sua primeira vitória na competição. Em casa, fez 1 a 0 no Hull City, mas segue na última colocação, agora com sete pontos.