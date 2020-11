Southampton ganha mais uma e divide a liderança do Inglês com o Liverpool

O Southampton manteve sua campanha surpreendente no Campeonato Inglês, ao derrotar o Newcastle, nesta sexta-feira, por 2 a 0, em seu campo, em jogo válido pela oitava rodada. Com o resultado, o time se iguala ao Liverpool no primeiro lugar, com 16 pontos, mas o atual campeão mundial ainda joga nesta rodada, domingo, como visitante, diante do Manchester City.

Para alcançar a liderança na classificação pela primeira vez desde 1988, o Southampton fez um gol em cada tempo. Logo aos sete minutos, o meia-atacante Che Adams acertou um lindo voleio de sem pulo para abrir o placar.

O desânimo parece ter tomado conta do Newcastle, apenas o 11º colocado, com 11 pontos, que praticamente nada fez de ofensivo na partida. Com isso, o Southampton também se acomodou e só foi ampliar a vantagem, aos 37 minutos da etapa final com Armstrong.

No outro jogo desta sexta-feira pelo Inglês, Brighton & Hove Albion e Burnley empataram sem gols. A partida foi um retrato do mau momento pelo qual passam as equipes, que brigam para fugir das últimas colocações na tabela.

O Brighton, em 16º lugar na classificação, chegou ao sexto ponto ganho, enquanto o Burnley - uma das três equipes que ainda não venceram na temporada, ao lado do West Bromwich Albion e Sheffield - somou apenas o segundo ponto, ocupando a 19ª e penúltima posição.