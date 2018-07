Southampton investiga atleta por jogar objeto na torcida

De acordo com as acusações, Boruc teria se irritado e lançado o objeto depois de sofrer o segundo gol da derrota por 2 a 1. O goleiro ainda teria ameaçado os torcedores, o que o Southampton também prometeu investigar. Vale ressaltar que esta era a primeira partida do jogador atuando em casa pelo clube.

O Southampton disse, em comunicado, que está "investigando as alegações de um incidente envolvendo Artur Boruc que aconteceu no final do primeiro tempo". O clube ainda prometeu "levar estas alegações extremamente a sério e lidar com o problema da maneira apropriada".