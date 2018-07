Southampton leva virada e fica mais longe da Liga dos Campeões

A derrota manteve o Southampton com 56 pontos e na sexta colocação no Campeonato Inglês, deixando o quarto Manchester City em situação mais tranquila, com 61, e o Liverpool em quinto com 57. Já o Stoke City é o nono colocado, com 46 pontos.

Mesmo atuando fora de casa, o Southampton abriu o placar da partida aos 22 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Morgan Schneiderlin. Na etapa final, porém, o time levou a virada, com os gols de Mame Biram Diouf, aos dois, e Charlie Adam, aos 39 minutos.

Também neste sábado, o Leicester City (18º) surpreendeu ao bater o Swansea (9º) por 2 a 0, em casa. Visitante, o West Bromwich Albion (13º) bateu o Crystal Palace (11º) também por 2 a 0. Já o Everton (12º) superou o Burnley (20º) por 1 a 0.