Southampton marca belo gol no fim e derrota o West Bromwich no Inglês

Com um gol marcado já aos 40 minutos do segundo tempo, o Southampton confirmou o mando de campo neste sábado e derrotou o West Bromwich por 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Inglês.

+ Leia mais notícias sobre futebol internacional

+ Confira a tabela do Campeonato Inglês

+ Chelsea arranca no fim, derrota o Watford e encerra série de tropeços no Inglês

+ City bate o Burnley e aproveita derrota do Manchester United para disparar

O bom resultado levou a equipe para a décima colocação da competição, com 12 pontos. Já o West Bromwich permaneceu com dez e está em 13º, brigando para se distanciar da zona de rebaixamento - o Stoke City, com oito pontos, hoje cairia para a segunda divisão.

A partida deste sábado parecia que se encaminharia para um insosso empate sem gols quando, já aos 36 do segundo tempo, o meia-atacante marroquino Sofiane Boufal foi a campo.

E, em apenas quatro minutos, Boufal fez o improvável: dominou a bola ainda no campo de defesa, passou por três marcadores e, da entrada da área, com um chute rasteiro e colocado, marcou um golaço. Foi a terceira vitória do Southampton na competição. Já o West Bromwich não ganha há sete partidas e se aproximou do rebaixamento.