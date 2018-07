Southampton sonda Diego e pode atrapalhar negociação do Santos

SÃO PAULO - O Southampton, da Inglaterra, promete atrapalhar a negociação do Santos para tirar o meia Diego do Wolfsburg, da Alemanha. Segundo o jornal Daily Mirror, o clube procura o reforço por indicação do técnico argentino Mauricio Pocchetino, que enfrentou o brasileiro pelo Campeonato Espanhol quando comandava o Espanyol e Diego estava no Atlético de Madrid.

O jogador de 28 anos foi campeão brasileiro pelo Santos em 2002 e terá o contrato encerrado com o time alemão no meio do próximo ano. O clube da Vila Belmiro já fez propostas pelo jogador e o interesse é mútuo. O obstáculo é o preço que o Wolfsburg pede para liberar o meia, R$ 12 milhões, valor considerado muito alto pela cúpula santista.

A equipe inglesa faz boa campanha nesta temporada e está em 8º lugar, uma posição acima do Manchester United. Além de Diego, as prioridades do Santos são os atacantes Eduardo Vargas, do Grêmio, e Leandro Damião, do Inter.