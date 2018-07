Southampton tropeça em israelenses e cai na Liga Europa; Eliminada, Inter vence

O Southampton foi surpreendido em casa nesta quinta-feira e está eliminado na fase de grupos da Liga Europa. Podendo empatar sem gols diante do Hapoel Beer Sheva, o time inglês conseguiu a igualdade, mas por 1 a 1, resultado que selou sua eliminação e a classificação dos israelenses à próxima fase.

O jogo desta quinta deixou as duas equipes empatadas em pontos, com oito, mas o Hapoel levou a melhor no confronto direto pelos gols fora de casa, uma vez que em Israel havia ficado no 0 a 0 com o Southampton. Assim, classificou com a segunda vaga da chave, enquanto os ingleses, em terceiro, ficaram de fora.

Com isso, os dois principais favoritos do Grupo K estão eliminados. Além do Southampton, a Inter de Milão se despediu da competição na lanterna da chave. Já eliminada, a equipe italiana venceu o Sparta Praga no fim, por 2 a 1, mas chegou a apenas seis pontos no torneio. Os croatas avançam na liderança, com 12.

Apesar de se classificar com o empate sem gols, o Southampton teve o domínio de boa parte do confronto nesta quinta. Em uma arrancada em contra-ataque, no entanto, Buzaglo bateu cruzado de fora da área e fez belo gol para o Hapoel, já no segundo tempo. Nos acréscimos, Van Dijk empatou, mas os donos da casa ainda precisavam de mais um gol e acabaram eliminados.

Em Milão, a Inter entrou em campo com uma escalação reserva e abriu o placar aos 22 minutos, com o brasileiro naturalizado italiano Eder. O Sparta respondeu no segundo tempo, empatou com Marecek e teve a chance de virar, mas Dockal desperdiçou. Nos acréscimos, Eder selou a vitória dos anfitriões, que mesmo assim não tiveram motivos pra comemorar.

OUTROS RESULTADOS

Pelo Grupo I, o Schalke 04 se classificou na primeira colocação apesar da derrota desta quinta para o Red Bull Salzburg, por 2 a 0, fora de casa. Pela mesma chave, o Nice recebeu o Krasnodar e venceu por 2 a 1, mas está eliminado. Balotelli passou em branco.

Os resultados confirmaram o Schalke na ponta, com 15 pontos, soberano na chave. O Krasnodar ficou com a segunda colocação ao terminar com sete pontos, mesmo número do Salzburg, mas com vantagem nos critérios de desempate. O Nice foi o lanterna, com somente seis pontos.

No Grupo G, quem nadou de braçadas foi o Ajax, que se classificou na ponta com 14 pontos, apesar do empate por 1 a 1 diante do Standard Liège nesta quinta. O resultado eliminou os belgas, que ficaram com sete pontos e viram o Celta de Vigo chegar a nove, na segunda posição, com o triunfo por 2 a 0 sobre o Panathinaikos, fora de casa. Os gregos terminaram na lanterna, com apenas um ponto.