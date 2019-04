Southampton x Liverpool: como assistir ao vivo e horário do jogo do Inglês

Southampton e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no St Mary's Stadium, em Southampton, pela 33.ª rodada do Campeonato Inglês. No primeiro turno, em Liverpool, no dia 22 de setembro de 2018, o clube da casa ganhou por 3 a 0, no estádio Anfield Road.

Southampton x Liverpool terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado.

Para acompanhar o jogo em tempo real, clique aqui. O Liverpool inicia a rodada na vice-liderança com 79 pontos, um a menos que o Manchester City, enquanto que o Southampton é o 16.º colocado com 33 pontos, na briga para fugir do rebaixamento à segunda divisão.

No último domingo, o Liverpool derrotou o Tottenham por 2 a 1, em Liverpool, com gols do atacante brasileiro Roberto Firmino e contra do zagueiro Toby Alderweireld. O duelo contra o Southampton é o último antes da partida contra o Porto, em Liverpool, na próxima terça-feira, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O Southampton entrou em campo no último domingo e derrotou o Brighton fora de casa por 1 a 0. O resultado deixou o time em uma situação mais confortável na briga para fugir do rebaixamento. Com sete jogos ainda para disputar, o time está cinco pontos à frente do Cardiff City, que ocupa a 18.ª colocação - a primeira dentro da zona de degola.