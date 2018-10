Southgate convoca Inglaterra para Liga das Nações com três jovens novidades

O técnico Gareth Southgate anunciou nesta quinta-feira a convocação da Inglaterra para as duas próximas partidas da Liga das Nações da Uefa, contra Croácia e Espanha. O destaque da lista de 25 nomes ficou por conta de três jovens estreantes: Jadon Sancho, James Maddison e Mason Mount.

Sancho tem sido um dos principais nomes do Borussia Dortmund neste início de temporada e recebe sua primeira oportunidade na seleção principal aos 18 anos. Um ano mais velho, Mason Mount foi lembrado mesmo atuando na segunda divisão inglesa, pelo Derby County, emprestado pelo Chelsea. Já Maddison tem 21 anos e tem surpreendido pelo Leicester em sua primeira temporada na divisão de elite da Inglaterra.

"Isso se alinha com o que temos feito nos últimos 18 meses", considerou Southgate. "A história do Jadon é incomum. Teve valor suficiente para sair do país e iniciou duas partidas da Liga dos Campeões pelo Dortmund. Depois, teve um grande impacto quando saiu do banco no Campeonato Alemão", explicou.

Quarto colocado na última Copa do Mundo com a seleção nacional, Southgate ainda promoveu outras novidades, ambas no meio de campo. Harry Winks, do Tottenham, e Ross Barkley, do Chelsea, voltam a ser lembrados depois de um período afastado da equipe. "O Ross começou bem a temporada com o Chelsea, o conhecemos e tem qualidade técnica", elogiou o treinador.

A convocação inglesa ainda conta com alguns dos principais destaques do país, como Sterling, do Manchester City, e Harry Kane, do Tottenham. Por outro lado, Southgate não poderá contar com nomes importantes por lesões, como Lallana, Delph e, principalmente, Dele Alli. O treinador ainda deixo de fora Ruben Loftus-Cheek, mas por decisão técnica.

Depois de perder da Espanha em casa, na estreia da Liga das Nações, a Inglaterra encara a Croácia no próximo dia 12, em Rijeka, pela segunda rodada do torneio. Três dias mais tarde, pega novamente os espanhóis, desta vez em Sevilha, novamente pela competição.

Confira a convocação da seleção inglesa:

Goleiros: Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton) e Jordan Pickford (Everton).

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), Kieran Trippier (Tottenham), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City) e James Tarkowski (Burnley).

Meio-campistas: Ross Barkley (Chelsea), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham), Harry Winks (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool) e Mason Mount (Derby County).

Atacantes: Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal).