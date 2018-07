Southgate é efetivado como técnico da Inglaterra e assina até 2020

A federação inglesa de futebol, conhecida pela sigla FA, anunciou nesta quarta-feira a efetivação de Gareth Southgate como técnico da seleção da Inglaterra. Ele vinha trabalhando como interino desde setembro, comandando a equipe em duas vitórias e dois empates.

O desempenho impressionou a FA. "Ele se saiu extremamente bem durante os quatro jogos em que foi treinador interino e nos impressionou durante todo o processo. Gareth é um grande embaixador dos ideais da FA, é um grande tático e um líder. Além disso, também é um vencedor e isso é uma parte importante do trabalho", explicou Martin Glenn, chefe-executivo da FA.

Southgate assinou por quatro anos e vai comandar a Inglaterra no restante das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e na tentativa de classificação à Eurocopa de 2020.

"Estou extremamente orgulhoso de ser apontado como técnico da Inglaterra. Porém, sou também consciente de conseguir esse emprego é uma coisa, agora eu quero fazer um trabalho bem sucedido", comentou Southgate, ex-zagueiro da seleção inglesa. Aos 46 anos, treinou o Middlesbrough entre 2006 e 2009 e, desde 2013, comandava as seleções de base.

Ele assumiu a equipe principal interinamente depois da demissão de Sam Allardyce, que pediu para sair após apenas três meses no cargo, como consequência do envolvimento dele em um escândalo de cobrança de propina para a contratação de jogadores.

Sob o comando de Southgate, a Inglaterra ganhou de Malta (2 a 0) e Escócia (3 a 0), em casa, e empatou em 0 a 0 com a Eslovênia, fora, em jogos das Eliminatórias. No último jogo do ano, empatou em 2 a 2 com a Espanha, em amistoso. Com esses resultados, a Inglaterra lidera o Grupo F das Eliminatórias na Europa. Tem 10 pontos, contra oito da Eslovênia e seis da Eslováquia.