Southgate estende contrato para comandar seleção da Inglaterra até 2022

A inesperada grande campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 2018 foi premiada com um novo contrato ao técnico Gareth Southgate. A ampliação do vínculo, de 2020 a 2022, foi anunciado nesta quinta-feira. Assim, o treinador continuará liderando a seleção inglesa até o Mundial do Catar, daqui a quatro anos.

"Estou muito feliz por ter a oportunidade de liderar a seleção nacional pelos dois próximos grandes torneios do calendário", comemorou o treinador de 48 anos, já pensando na Eurocopa de 2020 e na Copa do Catar. A renovação inclui uma valorização salarial, não divulgada. Mas, segundo a imprensa britânica, ele receberá 3 milhões de libras (cerca de R$ 15 milhões) por ano.

Southgate foi premiado com a renovação após obter a melhor campanha inglesa numa Copa desde 1990. Na Rússia, o time avançou até a semifinal e terminou na quarta colocação geral. A campanha surpreendeu porque a equipe vinha jogando sob desconfiança e o treinador não tinha maior experiência internacional.

"O trabalho continua sendo um privilégio incrível e uma verdadeira honra. Poder vivenciar uma experiência como essa na Copa, quando toda a nação se uniu por trás da seleção, foi algo muito especial. E será ótimo ver o quão longe este jovem elenco da seleção poderá ir nos próximos anos", afirmou o treinador.

Ele havia assumido o comando da seleção inglesa em novembro de 2016. Se completar seu contrato até o fim, se tornará o segundo treinador mais longevo da história da equipe, atrás apenas de Bobby Robson, que comandou o time entre 1982 e 1990.