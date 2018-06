Southgate evita pensar nas oitavas e pede Inglaterra focada apenas na Bélgica

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, ainda não quer pensar em quem poderá enfrentar nas oitavas de final. Apesar de sua seleção já ter garantido a vaga para a próxima fase, ele afirmou que o único objetivo agora é vencer a Bélgica no último duelo pelo Grupo G da Copa do Mundo.

+ Southgate exalta fase da Inglaterra, mas lembra histórico ruim e pede 'humildade'

+ Técnico da Bélgica sugere mudar o time inteiro para duelo contra a Inglaterra

"Há gente já dando opinião de como deveríamos jogar contra a Bélgica já pensando no caminho até a final. Mas por enquanto só penso em ganhar a partida", disse em vídeo divulgado pela Associação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês).

Inglaterra e Bélgica dividem a liderança do Grupo G com seis pontos, oito gols marcados e dois sofridos. As seleções se enfrentam na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Kaliningrado.

Na próxima fase, eles enfrentarão os dois classificados do Grupo H, que conta com Japão (quatro pontos), Senegal (quatro pontos) e Colômbia (três pontos), todos com chances de avançar. A Polônia está eliminada.

Southgate respondeu pergunta de torcedores ingleses que demonstraram bastante empolgação com o início da seleção no Mundial, especialmente após a goleada por 6 a 1 sobre o Panamá, na última rodada. O treinador tratou de conter a euforia e avisou que as principais dificuldades ainda estão por vir.

Ele ainda destacou o ótimo futebol apresentado por Espanha e Portugal quando se enfrentaram e empataram por 3 a 3. Ainda considerou excelente a forma física da França. Lembrou que Alemanha e Brasil estão evoluindo na competição e citou o talento da Croácia.