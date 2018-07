Souto é dispensado de treino e deve deixar o São Paulo

Nesta sexta, o clube apresenta o argentino Cañete, que disputou a última Copa Libertadores da América pela Universidad Católica, do Chile - mas tem os direitos econômicos presos ao Boca Juniors. O meia chegou nesta quinta a São Paulo para assinar o contrato de três temporadas com o clube do Morumbi.

TIME - Com poucas chances na Copa América, Lucas voltou ao São Paulo com o mesmo discurso: conquistar títulos no São Paulo antes de buscar o sonho de atuar na Europa. "Como disse das outras vezes, quero ficar muito tempo no São Paulo. Sou muito novo ainda", disse o meia de 18 anos.

Recuperado de dores no adutor, Ilsinho volta a ficar à disposição para o jogo deste sábado contra o Atlético Goianiense, no Morumbi. O meia, porém, vinha sendo pouco usado por Paulo César Carpegiani e deve perder ainda mais espaço com Adilson Batista.

Já o fracasso na tentativa de trazer Coates e Breno deixou o São Paulo vulnerável na defesa. Com várias opções para o meio de campo, o time de Adilson Batista tem só um reserva (Luiz Eduardo) para a zaga, formada pela dupla Xandão e Rhodolfo. Bruno Uvini, que se juntou à seleção brasileira sub-20 para a disputa do Mundial, seria o outro suplente.

"Hoje, com três zagueiros, é pouco. Seria legal se tivéssemos mais opções", admitiu Xandão. "Até a volta do Bruno temos de torcer para não termos jogadores suspensos ou machucados". Com a chegada de Adilson Batista, a era das improvisações apenas mudará de setor. Sob o comando de Carpegiani, o São Paulo teve os volantes Casemiro e Carlinhos Paraíba na armação.

A diretoria tricolor evita falar em nomes, mas admite buscar zagueiros no mercado nacional - neste caso, as principais alternativas viriam da Série B. Sonho antigo dos dirigentes são-paulinos, Rafael Tolói, do Goiás, volta a ter chances de atuar no Morumbi. O jogador, de 20 anos, já foi sondado pelo clube há cerca de um mês.