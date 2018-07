Soutto quer que Atlético-MG 'mude a cabeça' em 2012 Um dos principais destaques do Atlético-MG na sua primeira temporada como profissional, o volante Fillipe Soutto quer ver a equipe com mais determinação em 2012. O volante de apenas 20 anos quer que o time mineiro faça valer a sua grandeza e não precise repetir a luta contra o rebaixamento, vivida no Brasileirão deste ano.