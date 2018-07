Souza admite que está perto do acerto com Fluminense

RIO - O meia Souza revelou nesta terça-feira que deve reforçar o Fluminense na temporada 2011. Disposto a deixar o Grêmio, que também parece querer a sua saída, ele admitiu que já tem tudo acertado para se transferir para o clube carioca.

"Já está tudo certo. Só está faltando assinar o contrato", disse Souza, em entrevista à Rádio Brasil. Assim, se o negócio realmente se concretizar, ele voltará a trabalhar com o técnico Muricy Ramalho, com quem fez sucesso no São Paulo.

Depois de conseguir uma grande performance com o Grêmio em 2009, Souza não teve o mesmo sucesso neste ano, quando sofreu com lesões. O clube gaúcho, inclusive, teria sugerido uma redução salarial para que ele fosse mantido no elenco.

Mas o destino de Souza deve ser mesmo o Fluminense. Atual campeão brasileiro, o clube carioca também negocia com o goleiro Diego Cavalieri (Cesena), com o volante Edinho (Palmeiras) e com o atacante Araújo (Al-Gharafa).

