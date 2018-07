Souza aprova São Paulo no 'grupo da morte' na Libertadores em 2015

O volante Souza ficou satisfeito com o sorteio dos grupos para a próxima edição da Copa Libertadores na qual o São Paulo caiu na chave 2, ao lado do San Lorenzo, atual campeão, o uruguaio Danubio e o vencedor do duelo entre o quarto colocado do Campeonato Brasileiro (Internacional ou Corinthians) e uma equipe colombiana ainda indefinida, pela fase preliminar.

Pela tradição e potencial das equipes, a chave já está sendo chamado de "Grupo da Morte". "Eu gostei. É o grupo que eu escolheria. São clássicos, jogos fortes e importantes. É bom começar o torneio em um ritmo forte, enfrentando grandes equipes. Assim, na segunda fase, já estaremos calejados", afirmou o volante em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda.

O jogador justifica sua opinião com outro argumento: a facilidade de deslocamento para os confrontos. Segundo ele, o São Paulo teve muitas dificuldades com os jogos da Copa Sul-Americana deste ano, quando a equipe precisou viajar até o Equador para enfrentar o Emelec e, na fase seguinte, encarou o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia. "Cansei se viajar para longe. Viajar é bem desgastante. Jogando contra essas equipes teremos a possibilidade de viajar menos", afirma o jogador.

O quarto lugar no Campeonato Brasileiro hoje é ocupado pelo Corinthians. Na última rodada, a equipe vai enfrentar o Criciúma, em casa, enquanto o Internacional será visitante contra o Figueirense, em Florianópolis. "Independentemente do rival, Internacional ou Corinthians, o mais importante é jogar um clássico", diz o são-paulino. A última vez que dois clubes paulistas se enfrentaram na primeira fase da Libertadores foi em 1999, quando duas equipes do mesmo país obrigatoriamente caíam no mesmo grupo.