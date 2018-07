Souza associa evolução no Palmeiras a empréstimos

"Eu sou um volante, mas hoje eu tenho a liberdade de jogar como um meia e voltar para marcar. O Gilson (Kleina) me deu essa liberdade. Estou treinando para me firmar como titular, as minhas atuações demonstram isso. A posição que me escalarem, eu vou ajudar. O importante é jogar", destacou o jogador, nesta quinta-feira.

Na análise de Souza, os empréstimos para Ponte Preta, São Caetano e Náutico, nos últimos três anos, lhe deram a experiência necessária para comandar o meio-campo do Palmeiras nesta temporada difícil, em que o clube terá que jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"Eu adquiri mais experiência enquanto eu estive emprestado. Na época eu não entendi, mas hoje vejo que foi fundamental para eu voltar muito mais experiente. Nas outras equipes, eu tive mais liberdade para jogar", disse o jogador, que associa o seu bom começou em 2013 a uma pré-temporada "muito forte".

O volante acha que a equipe está evoluindo na temporada e chegará bem ao confronto de quinta-feira, contra o Libertad, no Paraguai. "A gente está com o time mais entrosado, mostramos isso no clássico contra o Corinthians. A tendência é melhorarmos ainda mais até a próxima partida da Libertadores."