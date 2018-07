Souza chega a Porto Alegre para reforçar o Grêmio

Nesta segunda-feira, ao desembarcar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, foi recepcionado por um batalhão de jornalistas. Revelou que tem amigos no grupo (Vilson e Léo Gago, com quem jogou no Vasco) e que o meia Carlos Alberto foi quem o recomendou acertar com o Grêmio.

Com os titulares de folga pelo segundo dia, somente os reservas treinaram nesta segunda-feira no campo suplementar do Estádio Olímpico. Caio Júnior orientou uma atividade técnica, com ênfase para as finalizações. Leo Gago e Vilson, que se recuperam de lesão, fizeram treino físico.

O Grêmio terá uma semana inteira para se preparar para seu próximo jogo. A partida contra o São José, pela última rodada da fase de classificação do primeiro turno, foi confirmada para o estádio Passo D´Areia, no sábado. A Federação Gaúcha de Futebol mudou o horário do jogo, que não será mais às 16h20, mas às 17h.