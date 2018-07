Souza cobra valorização para renovar com o Palmeiras Em meio a comemoração pela vitória sobre o Libertad por 1 a 0 e a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores, obtida na noite de quinta-feira, no Pacaembu, o volante Souza mandou um recado ao presidente Paulo Nobre, que disse ter se assustado com o valor de salário pedido pelo jogador para renovar seu contrato, a expirar no fim desta temporada.