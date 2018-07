Souza dá receita para Cruzeiro superar o Minas Boca no próximo sábado

BELO HORIZONTE - Líder isolado do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo neste sábado para enfrentar o Minas Boca, no Mineirão, pela oitava rodada. Será o primeiro jogo oficial entre as duas equipes, mas o volante Souza já tem a receita para a vitória cruzeirense.

Durante a pré-temporada, o Cruzeiro chegou a fazer um jogo-treino com o Minas Boca, no qual Souza foi titular e ajudou na vitória por 3 a 1. Apesar de reconhecer que ainda conhece pouco o adversário de Sete Lagoas, o volante revela a tática para conseguir ganhar.

"A gente enfrentou o Minas e venceu aquele jogo-treino, mas ainda sabemos muito pouco do time deles. O que podemos esperar é que eles joguem recuados, até porque sabem da nossa qualidade no Mineirão. Temos que procurar tocar bem a bola, fazer viradas de jogo, para que possamos fazer os gols", disse Souza, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.