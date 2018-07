Souza descarta pedir para Muricy poupar time na quarta

Como o time tricolor tem clássico contra o Palmeiras no domingo, Muricy Ramalho acenou a com a possibilidade de poupar alguns jogadores para evitar lesões musculares, mas no que depender de Souza, ninguém ganhará descanso.

"Queremos jogar, ninguém quer se poupar. Não sei se o Muricy fará alguma mudança, mas fizemos uma pré-temporada boa e todos estão preparados para jogar o ano todo. O jogador fica cansado, mas fazem um trabalho fisiológico legal que ajuda a recuperação, se jogarmos quarta dá tempo de recuperar no domingo", disse o volante.

Algumas ausências já estão confirmadas: Antonio Carlos e Luis Fabiano, com problemas musculares, já foram vetados pelo departamento médico. Alan Kardec sofreu entorse no tornozelo esquerdo, mas não poderia jogar porque já defendeu o Palmeiras na Copa do Brasil.

O São Paulo faz nesta terça-feira seu último treino antes do jogo. Como venceu o duelo de ida por 2 a 1, pode até perder por 1 a 0 que se classifica para as oitavas de final. Derrota pelo mesmo placar do jogo de ida leva a disputa para os pênaltis.