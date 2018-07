Souza desfalca rachão do São Paulo, mas deve atuar na quarta

O São Paulo treinou na tarde desta terça-feira no CT da Barra Funda e o técnico Muricy Ramalho comandou o tradicional rachão entre os jogadores, muito mais para descontrair do que para preparar para o jogo decisivo desta quarta-feira diante do Atlético Nacional, no Morumbi, válido pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

O desfalque ficou por conta do volante Souza, que está com uma indisposição estomacal. Segundo o medico José Sanchez, o jogador está com problema clínico, mas isso não deve tirá-lo do jogo desta quarta.

Outros dois jogadores que estavam sentindo dores, os atacantes Alexandre Pato e Alan Kardec, treinaram normalmente e devem ser relacionados. "Se eles aguentarem todo o treino e não sentirem dores depois, estarão liberados", disse Sanchez. A ideia é esperar os dois esfriarem após a atividade para ver se eles realmente não sentiram incômodo.

A cúpula do São Paulo prestigiou o treinamento e o presidente Carlos Miguel Aidar até posou para fotos com o time que ganhou o rachão. A presença da diretoria também reforça a importância da partida desta quarta-feira. Depois de perder por 1 a 0 na Colômbia, o time brasileiro precisa vencer por dois gols de diferença em casa se quiser avançar à decisão da Sul-Americana.