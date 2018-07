Souza diz que clássico com Santos não é teste para Libertadores

O volante Souza, que deverá retornar ao time do São Paulo depois de doze dias em recuperação por causa de um trauma na perna direita, afirma que o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, não pode ser considerado um teste. Até o momento, o São Paulo enfrentou equipes do interior no Campeonato Paulista e acumula três vitórias. Na próxima semana, no dia 18, inicia sua participação na Copa Libertadores, provavelmente contra o Corinthians.

"Clássico não é teste. É um jogo importante, para ser vencido. É a chance que temos de medir nossa força contra um elenco tão forte como o nosso. Não podemos pensar em teste", afirmou o volante. "É um jogo que vale pontos e também vale nossa invencibilidade. Vamos tentar vencer de todas as formas", completou.

Mesmo que o Santos esteja em um momento de reconstrução, depois da saída de Edu Dracena, Aranha e Arouca, enquanto o São Paulo manteve sua base, o volante evita falar em favoritismo. "Não dá para colocar o São Paulo como favorito. Vamos jogar na casa deles. É sempre difícil jogar lá. Pelo Grêmio, nunca venci jogando lá", compara.

O São Paulo poderá ter duas novidades para o jogo. O zagueiro Dória e o atacante Centurión estão com a documentação regularizada e só dependem da avaliação do técnico Muricy Ramalho para estrear. Souza avalia que seria importante que os dois estivessem com o grupo, mesmo que não joguem.